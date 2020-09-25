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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 21:55
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Emre Güral, Ankaragücü'nde

Emre Güral, Ankaragücü'nde

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AA

MKE Ankaragücü, Emre Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü'nün başarısı için yoğun emek harcandığını ifade eden Fatih Mert, Emre Güral'ı Ankaragücü'ne kazandırdığı için mutlu olduğunu aktardı.

Emre Güral da sarı-lacivertli camiada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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