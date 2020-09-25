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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.

1+2 yıllık imzalar atıldı! 4 saat sağlık kontrolü ve özel sakatlık maddesi 1+2 yıllık imzalar atıldı! 4 saat sağlık kontrolü ve özel sakatlık maddesi Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu golcüye yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret verecek. Kara Kartal, daha önce birçok kez sakatlık sorunu yaşayan yıldız futbolcuyu tam 4 saat sağlık kontrolünden geçirdi ve kontratına özel sakatlık maddesi koydu.

F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus... F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus... Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcünün transferi için Aston Villa'ya toplam 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke! Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke! Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Zamelek'li Mostafa Mohamed'in transferine ırkçı kulüp başkanı engel oldu.

Emre Güral, Ankaragücü'nde Emre Güral, Ankaragücü'nde MKE Ankaragücü, Emre Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.