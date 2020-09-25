Emre Güral, Ankaragücü'nde

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.
MKE Ankaragücü'nün başarısı için yoğun emek harcandığını ifade eden Fatih Mert, Emre Güral'ı Ankaragücü'ne kazandırdığı için mutlu olduğunu aktardı.
Emre Güral da sarı-lacivertli camiada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu golcüye yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret verecek. Kara Kartal, daha önce birçok kez sakatlık sorunu yaşayan yıldız futbolcuyu tam 4 saat sağlık kontrolünden geçirdi ve kontratına özel sakatlık maddesi koydu.
Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcünün transferi için Aston Villa'ya toplam 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Zamelek'li Mostafa Mohamed'in transferine ırkçı kulüp başkanı engel oldu.
MKE Ankaragücü, Emre Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerle yemekte bir araya geldi.