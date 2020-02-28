Emre geri dönüyor

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günü oynanacak karşılaşmanın ilk 11’ini belirledi.

AKŞAM

Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşılaşmasında Emre Akbaba’ya formayı verecek. Fatih Terim, Fenerbahçe’yi deplasmanda- 3-1 mağlup eden kadroda tek değişiklik yapacak. Derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek olan Belhanda’nın yerine Emre Akbaba sahada olacak. Terim, forvette yine Falcao’ya orta sahada ise Seri-Ömer ikilisine görev verecek. Adem Büyük yine hamle oyuncusu olarak kullanılacak.