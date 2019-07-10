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  3. Emre Çolak'ın Al Wahda ile 2 yıl daha kontratının bulunduğu ortaya çıktı

Emre Çolak'ın Al Wahda ile 2 yıl daha kontratının bulunduğu ortaya çıktı

Emre Çolak'ın Al Wahda ile 2 yıl daha kontratının bulunduğu ortaya çıktı

Suudi Arabistan takımı Al Wahda'dan ayrıldığı ve şu anda boşta olduğu iddia edilen Emre Çolak'ın kulübüyle 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve son olarak Emre Mor’u kadrosuna katarak yerli oyuncu alternatiflerini çoğaltan Fatih Terim’in eski öğrencisi Emre Çolak’ı da istediği belirtilmişti. Şu anda boşta olduğu iddia edilen ve kendisine kulüp baktığı yazılıp çizilen Emre Çolak’ın bazı Süper Lig takımlarıyla görüştüğü söylenirken işin aslının sanıldığı gibi olmadığı, tecrübeli futbolcunun Al Wahda ile 2 yıl daha kontratının bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Deportivo La Coruna’dan Suudi Arabistan takımına transfer olan ve 14 maçta 1 gol atan 28 yaşındaki orta sahanın resmi olarak 2 yıllık sözleşmesi bulunurken, tecrübeli futbolcunun iddia edildiği gibi boşta olmadığı ifade edildi. Galatasaray alt yapısından yetişen Emre Çolak 2016 yılında sarı kırmızılı kulüpten kopmuş, yetenekli oyuncu önce Dportivo ardından Al Wahda’nın yolunu tutmuştu.

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