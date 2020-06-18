Emre Çolak penaltı kaçırdı, Deportivo 1 puana razı oldu

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında ev sahibi Oviedo iki farklı öne geçmesine rağmen karşılaşmanın uzatma dakikalarında golü bulan Deportivo bir puan almayı başardı.
Deportivo'da ilk 11'de forma giyen Emre Çolak, maçın 37. dakikasında kullandığı penaltı atışı kaçırdı. Emre, 58. dakikada oyundan alındı.
Karşılaşmada Oviedo'nun gollerini Luismi (Dk. 27) ve Barcenas (Dk. 45), Deportivo'nun gollerini de Peru Nolaskoain (Dk. 60) ve Sabin Merino (Dk. 90+1) kaydetti.
22 takımın mücadele ettiği 2. ligde sezonun tamamlanmasına 9 hafta kala, 37'şer puanla düşme hattında bulunan iki takımdan Deportivo 19. sırada Oviedo da bir altında yer alıyor.
Fenerbahçe son olarak 2014-15'te TFF Süper Kupa zaferini yaşadı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından bir hayli uzakta kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Böylece Sarı-Lacivertliler'in boş geçtiği sezonların sayısı da arttı.
Arap basınına göre; Galatasaray, Al Ahli'nin sol kanat oyuncusuna daha iyi şartlar sunabilir. Ancak salgının etkisinin biraz daha geçmesi bekleniyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever istifa etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatması ve 7 Temmuz'da savunma vermeye çağırması üzerine, sarı-lacivertli kulüp ile bağlarını koparırken, Attila Gökçe'ye "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" açıklamasını yaptı.
CSKA Sofya ile yolları ayıracak olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı fi nal rövanş maçında Trabzon'a evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Emre ve Volkan Demirel'e tepkiler git gide artıyor.
Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Roma'nın 1.96'lık eldiveni ile prensip anlaşmasına vardı. Olsen'e 1.5 milyon euro teklif edildi.