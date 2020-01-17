Emre Çolak 3 puanı getiren golü attı, kızarıp çıktı!

Ligin 23. haftasında sahasında Racing Santander'i ağırlayan Deportivo La Coruna, rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Emre Çolak damga vurdu.
31. dakikada oyun dahil olan ve bu sezon ilk kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Golün ardından kale arkası tribüne giderek sevincini taraftarlarla paylaşan Emre Çolak, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Coruna basınında yer alan değerlendirmede, "Emre ilk maçında takımının galibiyetine liderlik etti. Ama Türk futbolcu hem en iyi hem de en kötü yüzünü gösterdi." ifadeleri kullanıldı.
Emre Çolak, 19 Ocak Pazar günü takımının Cadiz ile sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Deportivo La Coruna, ligde 21 puanla 21. sırada yer alıyor.
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'a mağlup olan Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek, VAR hakemlerinden yana dert yandı.
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Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, takımına galibiyeti getiren golü attıktan sonra kırmızı kart gördü.