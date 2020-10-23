Emre Can, koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'a talih kuşu! 3.5 milyon euroluk teklif...

Alanya'dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton'a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın istediği 3.5 milyon Euro'yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.