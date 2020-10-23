Emre Can, koronavirüse yakalandı

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.
Bugün test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 5. haftasında yarın sahasında Schalke 04 ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a geldi.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmaları sonrası kriz büyüyor. Sarı-kırmızılı takımda flaş istifa kararı ortaya çıktı.
Trabzonspor, oyuncu kadrosundan bir ismin Kovid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Martin Linnes, BB. Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı. Hatırlanacağı üzere Cezayirli futbolcuyla maaş krizi yaşanmış, oyuncu geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında da görev almamıştı.
Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, iyi savunma yapabildikleri takdirde Sivas'tan puanla dönebileceklerini söyledi.
Alanya'dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton'a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın istediği 3.5 milyon Euro'yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.