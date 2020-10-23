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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 20:46
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Emre Can, koronavirüse yakalandı

Emre Can, koronavirüse yakalandı

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AA

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can koronavirüse yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.

Bugün test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 5. haftasında yarın sahasında Schalke 04 ile karşılaşacak.

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