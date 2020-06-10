Emre Belözoğlu'nun kariyer planlaması sekteye uğradı

Fenerbahçe'de Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na dönüş hazırlığı devam ederken, Emre Belözoğlu ismi öne çıkıyor. Futbolculuk kariyerindeki son günlerine ilginç bir ortamda giren kaptan Emre; 12 Haziran tarihini hiç unutmayacak.
Koronavirüs öncesinde normal şartlarda A Milli Takım ile EURO 2020'ye gitmek ve futbola tarihi bir organizasyonla veda etmek isteyen 40 yaşındaki kaptan; farklı bir durum yaşıyor. 12 Haziran 2020'de EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya-Türkiye mücadelesinde yer almanın hesaplarını yapan Emre Belözoğlu, pandemi sonrası turnuvanın ertelenmesiyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Planları tutmayan deneyimli futbolcu şimdi ise 12 Haziran 2020'de 3 ay sonra geri dönecek Süper Lig'de Kadıköy'de Kayserispor'u konuk edecek.
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Emre sezonun kalan bölümünde kariyerinin son kupasını kaldırmaya çalışacak. Türkiye Kupası'nda 16 Haziran Salı akşamı 2-1'lik yenilginin rövanşında Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yine sahada olmayı amaçlıyor. Kadıköy'de son oynanan antrenman maçında da temposu ve mücadelesiyle oynayan tecrübeli orta saha, ilginç bir deneyim yaşayacak.
Kariyerinde Premier Lig, La Liga, Serie A, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, Dünya Kupası 3.'lüğü ve EURO 2008 yarı finali gibi tecrübeler ve başarılar olan Emre Belözoğlu, koronavirüs günlerinde taraftarsız ortamda futbola veda edecek.
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Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın yeni sezon planlamasında da aktif rol alıyor. Futbol direktörü olarak çok önemli görevler üstlenecek Belözoğlu, bir yandan yeni teknik direktör seçimleri bir yandan kadro çalışmaları bir yandan da altyapı ile profesyonel kadro arasında köprü olacak planlamanın çalışmasını üstlendi.
(Milliyet)
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