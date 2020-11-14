Emre Belözoğlu'nun gözü bu gençlerde

Sabah

Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.

İşte Emre Belözoğlu'nun izlediği Türk yetenekler

BURAK KAPACAK - BURSASPOR

İSMAİL ÇOKÇALIŞ - BURSASPOR

ALİ AKMAN - BURSASPOR

BERAT ÖZDEMİR - GENÇLERBİRLİĞİ

DOĞUKAN SİNİK - ANTALYASPOR

BURAK İNCE - ALTINORDU

Emre Belözoğlu ilk olarak Bursasporlu yöneticilerle ilerleyen günlerde Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman için temas kuracak. Sonrasında diğer kulüplerle de görüşme yapılacak.

Ayrıca her bölge için belirlenen isimler yakından takip ediliyor. Böylece sezon sonunda Finansal Fair Play nedeniyle olası bir oyuncu satışı durumunda hemen yeri doldurulması hedefleniyor.