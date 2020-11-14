Emre Belözoğlu'nun gözü bu gençlerde

İşte Emre Belözoğlu'nun izlediği Türk yetenekler
BURAK KAPACAK - BURSASPOR
İSMAİL ÇOKÇALIŞ - BURSASPOR
ALİ AKMAN - BURSASPOR
BERAT ÖZDEMİR - GENÇLERBİRLİĞİ
DOĞUKAN SİNİK - ANTALYASPOR
BURAK İNCE - ALTINORDU
Emre Belözoğlu ilk olarak Bursasporlu yöneticilerle ilerleyen günlerde Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman için temas kuracak. Sonrasında diğer kulüplerle de görüşme yapılacak.
Ayrıca her bölge için belirlenen isimler yakından takip ediliyor. Böylece sezon sonunda Finansal Fair Play nedeniyle olası bir oyuncu satışı durumunda hemen yeri doldurulması hedefleniyor.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.