Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7533
  • 6,3519
  • 278.244
  • 101858
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Emre Belözoğlu'nın oynayamaması halinde Luiz Gustavo sahaya ilk 11'de çıkacak

Emre Belözoğlu'nın oynayamaması halinde Luiz Gustavo sahaya ilk 11'de çıkacak

Emre Belözoğlu'nın oynayamaması halinde Luiz Gustavo sahaya ilk 11'de çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun oynayamaması durumunda sahaya ilk 11'de çıkacak.

Fenerbahçe'de milli arada gündem sakatların durumu. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Moses ve Isla'nın Alanya deplasmanında forma giyme ihtimalleri düşük.

Belindeki ağrı nedeniyle milli maçta görev yapamayan Emre Belözoğlu'nun durumu ise yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacak.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yaşanan gelişmeler ışığında son haftalardaki kadro yapısını bozması beklenmiyor. Tek değişiklik Emre'nin forma giyememesi durumunda o pozisyonda yeni transfer Gustavo ilk on birde sahaya çıkabilir.

Öte yandan milli takımlarına giden oyuncuların sergiledikleri performans camianın yüzünü güldürdü. Milli araya moralli giren sarı lacivertliler havayı kaybeden Alanyaspor maçına hazırlanıyorlar.

(beIN Sports)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ece Erken'in pizzaya tükürme davasında karar
Çağla Şıkel'in hapsi istenmişti... Karar belli oldu
Tuba Ünsal iddialara yanıt verdi! Gözyaşları içinde anlattı
Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede
Hilal Altınbilek'ten veda pozu

12 Eylül Darbesi´nde Dikkat Çeken Detay! #NesliTarih

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında