Emre Belözoğlu'nın oynayamaması halinde Luiz Gustavo sahaya ilk 11'de çıkacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun oynayamaması durumunda sahaya ilk 11'de çıkacak.
Fenerbahçe'de milli arada gündem sakatların durumu. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Moses ve Isla'nın Alanya deplasmanında forma giyme ihtimalleri düşük.
Belindeki ağrı nedeniyle milli maçta görev yapamayan Emre Belözoğlu'nun durumu ise yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacak.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yaşanan gelişmeler ışığında son haftalardaki kadro yapısını bozması beklenmiyor. Tek değişiklik Emre'nin forma giyememesi durumunda o pozisyonda yeni transfer Gustavo ilk on birde sahaya çıkabilir.
Öte yandan milli takımlarına giden oyuncuların sergiledikleri performans camianın yüzünü güldürdü. Milli araya moralli giren sarı lacivertliler havayı kaybeden Alanyaspor maçına hazırlanıyorlar.
(beIN Sports)