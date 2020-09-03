Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi: Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir

Futbolu bırakıp sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, transfer döneminde müthiş işlere imza attı. Mert Hakan, Sosa, Caner, Gökhan, Novak, Valencia, Lemos gibi yıldızları kısa süre içerisinde Fenerbahçe’ye kazandıran genç sportif direktör, çarpıcı açıklamalar yaptı. Emre Belözoğlu, “Başkanımız Ali Koç önderliğinde, yöneticilerimizle birlikte Fenerbahçe’nin menfaatleri için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
“EROL HOCAYLA İYİ BİR DİYALOG KURDUK”
Belözoğlu, geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamamak adına ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çekerek, “Bunun yansımalarını kamp döneminde ve oynadığımız 4 hazırlık maçında gördük. Erol Bulut hocamız ile iyi bir diyalog kurduk. Transferde beklentilerini çok açık bir şekilde bize anlattı. Takıma katılan yeni arkadaşlarımız, eski futbolcuların enerjilerini de artırdı” diye konuştu.
“ÇALIŞMAYANA FORMA YOK”
Emre Belözoğlu, Erol hocanın adeta bir forma savaşı başlattığını söyleyerek, “Herkes biliyor ki çalışmayana forma yok” dedi.
VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ
Volkan Demirel için ayrı bir parantez açan Emre, “Pro lisans kursu sonrası daha aktif bir şekilde mesai harcıyor” ifadelerini kullandı.
YENİ TRANSFER MÜJDESİ
Son olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Emre Belözoğlu sözlerini şöyle noktaladı:
“Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız.”
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
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