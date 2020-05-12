Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine yardım

Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL’lik yardın paketleri gönderdi. 80 bin TL’lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memeleti Trabzon’da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.
Öte yandan tecrübeli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe’de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.