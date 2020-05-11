Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

61saat.com'un haberine göre Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Trabzon Kızılay Merkez Şubesi koordinasyonuyla birlikte Trabzon’da belirlenen vatandaşlara yardım kolileri gönderdi. Toplamda 80 bin liralık gıda yardımında bulunduğu öğrenilen Belözoğlu, özellikle köyde yaşayan vatandaşları tercih ettiği görüldü.
ANNE TARAFI MAÇKALI
Anne tarafından Maçkalı olan tecrübeli futbolcu, yaptığı hareketi sayesinde büyük bir beğeni topladı. (Ajansspor)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş görevinden ayrıldı. Şaş yazılı bir metin yayınlayarak ayrılığı resmen duyurdu. İşte Şaş'ın istifasının perde arkasında yatan gerçekler...
Porto'nun bonservis bedelini düşürmesiyle Aboubakar'ın transferi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün de Kartal'a gelmek için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan, Trabzon halkına büyük destek geldi. Tecrübeli isim Ramazan ayında memleketi Trabzon'a gıda yardımında bulundu.
Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.