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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 19:13
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:26

Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

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Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan, Trabzon halkına büyük destek geldi. Tecrübeli isim Ramazan ayında memleketi Trabzon'a gıda yardımında bulundu.

61saat.com'un haberine göre Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Trabzon Kızılay Merkez Şubesi koordinasyonuyla birlikte Trabzon’da belirlenen vatandaşlara yardım kolileri gönderdi. Toplamda 80 bin liralık gıda yardımında bulunduğu öğrenilen Belözoğlu, özellikle köyde yaşayan vatandaşları tercih ettiği görüldü.

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Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek
Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan, Trabzon halkına büyük destek geldi. Tecrübeli isim Ramazan ayında memleketi Trabzon'a gıda yardımında bulundu.

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