Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan, Trabzon halkına büyük destek geldi. Tecrübeli isim Ramazan ayında memleketi Trabzon'a gıda yardımında bulundu.

61saat.com'un haberine göre Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Trabzon Kızılay Merkez Şubesi koordinasyonuyla birlikte Trabzon’da belirlenen vatandaşlara yardım kolileri gönderdi. Toplamda 80 bin liralık gıda yardımında bulunduğu öğrenilen Belözoğlu, özellikle köyde yaşayan vatandaşları tercih ettiği görüldü.

ANNE TARAFI MAÇKALI



Anne tarafından Maçkalı olan tecrübeli futbolcu, yaptığı hareketi sayesinde büyük bir beğeni topladı. (Ajansspor)