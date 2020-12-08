Emre Belözoğlu'ndan oyunculara: Sahada cevap verin

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi ve oyunculara konuştu.
"SİZE YAPILANLARA SAHADA CEVAP VERMEYE DEVAM EDECEKSİNİZ"
Belözoğlu, yaptığı konuşmada “Size yapılanlara sahada cevap vermeye devam edeceksiniz. Fenerbahçe’de olmanın karşılığı her zaman zor bazen çok daha zordur. Bu takım çok iyi bir takım, hep birlikte şampiyonluğu bileğinizin hakkıyla kazanacaksınız." dedi.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.
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