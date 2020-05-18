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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:18
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:29

Emre Belözoğlu'ndan Nuri Şahin'e 'Fenerbahçe'ye gel' telefonu

Emre Belözoğlu'ndan Nuri Şahin'e 'Fenerbahçe'ye gel' telefonu

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Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.

Fenerbahçe, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki yıldızla temas kurdu. Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Transferde mevcut koşullar nedeniyle bonservissiz isimlere yönelecek Fenerbahçe'de ilk temas kurulan isimlerden birinin Nuri Şahin olduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin, iki sezondur Werder Bremen forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki yıldız isimle temas kurduğu öğrenildi.

NURİ ŞAHİN KARİYERİNİN SONUNU TÜRKİYE'DE GEÇİRMEK İSTİYOR

Almanya alt yapısında yetişmesine rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih edip 52 kez ay-yıldızlı formayı giyen Nuri'nin, Türkiye'ye gelme fikrine hayli sıcak baktığı öğrenildi. Alt yapısından çıktığı Borussia Dortmund'da kaptanlığa kadar yükselen, Real Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin de formasını giyen Nuri'nin, kariyerinin son dönemini çok sevdiği Türkiye'de geçirmek istediği öğrenildi.

"SEZONU BİTİRELİM KONUŞURUZ"

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde telefonla temas kurduğu Nuri'nin, "Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz" dediği kaydedildi.

Ekim ayında W.Bremen'in Nuri ile sözleşme yenileyeceği açıklanmış ancak salgın ortaya çıkınca bu iş olmamıştı.

Nuri Şahin, bu sezon Bundesliga'da düşme hattında bulunan Werder Bremen formasıyla 16 maçta forma giyip 3 asist yaptı..Coronavirüs öncesi son maçlarda fazla şans bulamayan Nuri'nin Almanya'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğü kaydedildi.

(Sabah)

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