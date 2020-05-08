  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 11:18
  • |
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 11:18

Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a Yalçın Koşukavak önerisi

Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a Yalçın Koşukavak önerisi

Paylaş

Fenerbahçe, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a sezon sonunda kulüpte görev vermeyi planlıyor.

Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe’de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu’nun, Koşukavak’ı Başkan Ali Koç’a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay’ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe’de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak’ın, Fenerbahçe’nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica’nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrıldı, Wolfsburg ile anlaştı

title

PSG'yi reddeden Adil Aouchiche, Galatasaray'ın gündeminde

title

Uğurcan Çakır, Liverpool'un kendisi için yapacağı teklifi Sadi Tekelioğlu'na açıkladı

Trabzonspor gruplar halinde çalışıyor

SPOR GÜNDEMİ

Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli
Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli

Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi
Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak
Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak

Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi
Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi
İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi

İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.

Yönetimi şok eden tavır! Kimse bunu beklemiyordu
Yönetimi şok eden tavır! Kimse bunu beklemiyordu

Yönetimi şok eden tavır! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da yönetim futbolculardan maaş indirimi beklerken sadece Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı. Muslera hariç hiçbir yabancı oyuncu indirime yanaşmıyor.

Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek
Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek

Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek

Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.