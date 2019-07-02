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Emre Belözoğlu yuvasına geri döndü

Emre Belözoğlu yuvasına geri döndü

Fenerbahçe ile anlaşan 38 yaşındaki yıldız, dün Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Yanal ve yöneticilerle görüştü. Emre ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Yeni sezon yapılanması konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dün eski kaptanı Emre Belözoğlu’nu yuvasına döndürerek önemli bir adım attı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın geçen sezon “Emre gibi oyunculara ihtiyaç var” açıklaması sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertli yönetim, 38 yaşındaki yıldız futbolcuya teklif götürmüştü. Sezonun bitmesinin ardından Medipol Başakşehir’le yollarını ayıran Emre, Başkan Ali Koç’la yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etmişti. Tecrübeli futbolcu, dün yeni sezonu açan Fenerbahç e’nin Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik direktör Ersun Yanal ve başkan vekili Semih Özsoy ile yöneticilerle görüştü. Sarı-Lacivretli kulüp, 2015-2016 sezonu sonrası gönderdiği Emre Belözoğlu ile kısa süre içinde 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak olan Emre’nin sezonun bitmesinin ardından teknik heyete dahil olması planlanıyor.

(Star)

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