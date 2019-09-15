Emre Belözoğlu yok

AKŞAM

BEL ağrıları süren Emre Belözoğlu’yla ilgili Fenerbahçe, “Dinlendirme” kararı aldı. Tecrübeli futbolcu, yarın deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında yer alamayacak. Sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Isla ve Victor Moses da sahaya çıkmayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, alternatifler üzerinde dururken bütün futbolcularından hazır olmalarını istedi. Alanyaspor, 3 haftada topladığı 9 puanla dikkatleri çekmişti. Öte yandan yeni transferler Luiz Gustavo ve Adil Rami’nin ise oynaması bekleniyor. Emre Belözoğlu’nun bölgesinde Gustavo görev yapacak. Adil Rami ise Zanka’yla yan yana oynayacak.