Emre Belözoğlu ve ekibi koronavirüsü atlatmış

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu ile yardımcısı Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı'nın da Covid-19'a yakalandığı ancak hastalığı hiçbir belirti göstermeden atlattıkları ortaya çıktı.
Sarı lacivertli takımın perşembe günkü antrenmanı sırasında gazetecilerle sohbet eden Belözoğlu'na, Türkiye-Hırvatistan milli maçında oynayan ve Covid-19'a yakalandığı tespit edilen Domagoj Vida'nın karşılaşma öncesi Caner Erkin'e sarılması hatırlatıldı.
SAMANDIRA KIPKIRMIZI
Panik yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyleyen Belözoğlu, "Yapacak bir şey yok. Covid-19 artık hayatın bir gerçeği. Onunla yaşamayı öğreneceğiz. Bu hastalık gerçekten çok ilginç; 'Vida, Caner'e sarıldı, onda da çıkar' diye bir şey yok. Bulaşmayabilir de. Mesela ben de Selçuk Şahin de, Volkan Ballı da haberimiz dahi olmadan, hiçbir belirti hissetmeden Covid-19 geçirmişiz. Bunu kan testinde antikor çıkınca öğrendik ve çok şaşırdık. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Mesela tesislerimizin bulunduğu Samandıra'ya Covid-19 haritasında bakınca kıpkırmızı gözüküyor" diye konuştu.
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Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
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