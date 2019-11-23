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  3. Emre Belözoğlu: Üç puandan şüphem yok

Emre Belözoğlu: Üç puandan şüphem yok

Emre Belözoğlu: Üç puandan şüphem yok

Kaptan, takım arkadaşlarından Malatyaspor galibiyeti istedi.

AKŞAM

EMRE Belözoğlu’nun dün yapılan antrenman öncesi  takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi. Emre’nin, “Hedefi mize doğru ilerlerken, Malatya’da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe’yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok” ifadelerini kullandığı kaydedildi.


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