Emre Belözoğlu: 'Trabzonspor'un 2. olduğu sene...'

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, kulübün yeni uygulamasının lansmanında soruları yanıtladı ve 2010-11 sezonuyla ilgili bir göndermede bulundu.
"Spiker olsan hangi maçı anlatmak isterdin?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "2010-11 hakkımızla şampiyon olduğumuz sezondaki Sivasspor maçını anlatmak isterdim. Hani Trabzonspor'un 2. olduğu sene." cevabını verdi.
Çocukluğunda birlikte maça çıkmak istediği oyuncu sorulunca Belözoğlu, Oğuz Çetin, benim mevki ve numara olarak en beğendiğim oyuncuydu. Onun elini tutarak maça çıkmak isterdim." diye konuştu.
Şampiyonluğa inandıklarını da söyleyen eski futbolcu, "Teknoloji çağı yaşıyoruz, benim çok zorlandığım bir çağ. Akıllı cihazları elinde olan tüm Fenerbahçeli renktaşlarıma selamlar yolluyorum. Önemli olan kalplerimizin birlikte olması, her zaman ona inandım. Kalpten samimice bir davaya inandığınızda, sonu mutlu ediyor. Biz başkanımızın önderliğinde şampiyonluğa çok inandık, inşallah hepimizi mutlu eden bir sezon olur." ifadelerini kullandı.
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