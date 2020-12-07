Emre Belözoğlu telefonu kapattı, Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray kaptı

Sabah

Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.

Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini gösterdi. Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı.



İşte transferdeki detaylar:

Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için 'Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz' raporunu verdi.

TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ

Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti ancak talepleri duyan Belözoğlu, 'Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' diyerek telefonu kapattı. Bu dönem ise Galatasaray işi bitirdi.

Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti. Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI

Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.