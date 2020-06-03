Emre Belözoğlu takımı hırslandırıyor: Trabzonspor'u eleyip kupayı kazanmalıyız

Başarısız sonuçlar nedeniyle son iki sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe'de gözler 16 Haziran'daki Trabzonspor maçına çevrildi.
İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Kanarya'da kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarını final için motive etmeye çalışıyor. 1-0'lık skorun kendilerine yeteceğini her fırsatta oyunculara hatırlatan Emre, "Bu kupa camiamızın geleceği için çok önemli" diyerek arkadaşlarını hırslandırıyor.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmesi için tek çareyi kupa olarak gören Emre, "Camiamızı iki yılda çok üzdük. Trabzonspor'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" dedi.
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Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Eski Başkan Fikret Orman'ın "Gelmesini isterdim" dediği Arda Turan'ı veto eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilere "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" dedi