Emre Belözoğlu takımı hırslandırıyor: Trabzonspor'u eleyip kupayı kazanmalıyız

Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi takımı hırslandırma görevi Emre Belözoğlu'nda. ‘Camiamızın geleceği için bu kupa çok önemli' diyen tecrübeli futbolcu, “Trabzonspor'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" ifadesini kullandı.

Başarısız sonuçlar nedeniyle son iki sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe'de gözler 16 Haziran'daki Trabzonspor maçına çevrildi.



İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Kanarya'da kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarını final için motive etmeye çalışıyor. 1-0'lık skorun kendilerine yeteceğini her fırsatta oyunculara hatırlatan Emre, "Bu kupa camiamızın geleceği için çok önemli" diyerek arkadaşlarını hırslandırıyor.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmesi için tek çareyi kupa olarak gören Emre, "Camiamızı iki yılda çok üzdük. Trabzonspor'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" dedi.

(Takvim)