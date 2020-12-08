SPOR GÜNDEMİ

Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş... Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş... Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.

'Duyum aldım, yüzde 90 bitti' dedi ve Fener'in 3 transferini açıkladı 'Duyum aldım, yüzde 90 bitti' dedi ve Fener'in 3 transferini açıkladı Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'yle ilgili son dakika transfer bombasını patlattı. Engin, Sarı-Lacivertlilerin Mesut Özil transferinin yüzde 90 bittiğini, stoper ve kanat takviyesiyle birlikte Fenerbahçe'nin ocak ayında toplam 3 transfer yapacağını söyledi.

Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin'i 'talimatlara aykırı hareketleri', Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı 'hakaret', Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı da 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kurul, ayrıca Kasımpaşalı Florent Hadergjonaj'ın da kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi.

Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun devre arasında Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şener Özbayraklı bombası! Yeni takımı belli gibi Şener Özbayraklı bombası! Yeni takımı belli gibi Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.