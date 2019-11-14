Emre Belözoğlu: Onlardan daha iyi olduğumuzu gösterdik

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Herkesin emeği var. Hepimiz birlikte mücadele ettik. Hep birlikte oraya gitmek bize nasip olur. İzlanda'dan daha iyi bir takım olduğunu gösterdik, onların sistemi olsa da yetenekli oyuncularımız var. Oynamadım çok fazla konuşmamayayım. (Gülerek) Biraz ağrım var. Hoca ile de konuşacağız.