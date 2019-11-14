Emre Belözoğlu: Onlardan daha iyi olduğumuzu gösterdik
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Herkesin emeği var. Hepimiz birlikte mücadele ettik. Hep birlikte oraya gitmek bize nasip olur. İzlanda'dan daha iyi bir takım olduğunu gösterdik, onların sistemi olsa da yetenekli oyuncularımız var. Oynamadım çok fazla konuşmamayayım. (Gülerek) Biraz ağrım var. Hoca ile de konuşacağız.