Emre Belözoğlu: Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacak

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Emre Belözoğlu, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.