Emre Belözoğlu: Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacak

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Emre Belözoğlu, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

