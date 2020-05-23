Emre Belözoğlu Nuri Şahin'den transfer sözü aldı

Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk transferi için sözü aldı.

Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor.

Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.

Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet verecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.

Genç ve potansiyelli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu, bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor. Bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı. Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

NURİ İLE ANLAŞMA TAMAM

Gelecek sezon için transfer politikasını yerli ve düşük maliyetli isimler üzerine şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe, ilk hedefi olan Nuri Şahin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, önceki gün 31 yaşındaki orta saha ile bir görüşme daha yaptığı ve Nuri'yi Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Bundesliga'da bu sezon düşme potasında yer alan Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirme konusunda istekli olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE İLE BAĞLARI HALA ÇOK SIKI

Türk asıllı yıldızların Alman Milli Takımı'nı seçtiği dönemde hiç düşünmeden A Milli Futbol Takımı'na tercih eden, Borussia Dortmund ile özdeşleşmesine rağmen Real Madrid ve Liverpool gibi takımların formalarını giyen Nuri'nin Emre ile yaptığı konuşmada, "Ağabey, Türkiye'ye gelmeyi ben de çok istiyorum. Şu zor günleri atlatalım, oturur daha detaylı konuşuruz. Fenerbahçe'de oynamak benim için bir onur" dediği öğrenildi.

Aile bağlarına sadık olan, eğitimine çok önem veren Nuri, Türkiye'deki akraba ve arkadaşlarıyla da ilişkilerini sıkı şekilde koruyor.

(Sabah)