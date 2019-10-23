Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7833
  • 6,4333
  • 277.488
  • 99037.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalıştı

Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalıştı

Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana kaptan Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi. Emre, dün yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalışmıştı.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
Berkay ile Eren Hacısalihoğlu kavga mı etti? Ortalığı karıştıran iddiaya jet açıklama
Rap dünyasını karıştıran Norm Ender iddiası!
Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Açtığı çay ocağının ismini ’Tahtası Eksikler Toplanma Yeri’ koyan esnaf, kendisinin de tahtasının

Çay Ocağına Öyle Bir İsim Verdi ki, Gören Çay İçmeye Giriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye müjdeli haber: En az 2 bin 127 lira olacak

Tarlaya gömülü halde bulundu! İş makinesiyle çıkarıldı