Emre Belözoğlu, Mario Balotelli'yi veto etti: Asla olmaz!

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

Menajerler, Balotelli’yi Fenerbahçe’ye de önerdi. 29 yaşındaki yıldızın senelik 3 milyon Euro maaşla 3 yıllık kontrata imza atmaya hazır olduğu mesajı gönderildi. Yönetim de bunu, yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu’na iletti. Ancak Emre, “Balotelli mi? Asla olmaz” diyerek transfere karşı çıktı.



Tecrübeli futbolcunun, her ne kadar çok iyi bir forvet olsa da gittiği her takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle İtalyan yıldızı veto ettiği öğrenildi. Emre’nin bu çıkışı sonrası yönetim, bu transferi gündeminden çıkarttı.

(Fanatik)