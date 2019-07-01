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  3. Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir transferinde büyük rol oynadı

Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir transferinde büyük rol oynadı

Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir transferinde büyük rol oynadı

Sarı-Lacivertliler’le prensip anlaşmasına varan Mahmut Tekdemir'in, B.Şehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve izin istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Max Kruse’nin ardından bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, el sıkıştığı 31 yaşındaki Mahmut Tekdemir’in de Başakşehir ile anlaşmasını bekliyor. Başakşehir'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, F.Bahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve izin istediği ortaya çıktı.

YANAL’I EMRE İKNA ETTİ

Başkan Ali Koç’la arası çok iyi olan Gümüşdağ’ın bu transfere engel olmayacağı ve Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında…

İki başkanın bu hafta içinde bir araya gelmesi ve transferi noktalaması bekleniyor. Fenerbahçe, Mahmut’la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Mahmut transferinde Emre Belözoğlu’nun da büyük rol oynadığı teknik direktör Ersun Yanal’ı tecrübeli futbolcunun ikna ettiği belirtildi.

(Güneş)

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