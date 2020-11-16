Emre Belözoğlu; Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Wind'i izlettirdi

Takibe alınan isimlerin Danimarka'dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor.
LUCAS ANDERSEN
26 yaşındaki kanat, bu sezon Aalborg BK formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.
ALEXANDER BAH
22 yaşındaki orta saha, bu sezon SönderjyskE formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı.
JONAS WIND
21 yaşındaki santrfor, bu sezon Kopenhag formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
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