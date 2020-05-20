Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci transferini bitirmek üzere

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün "Ne İrfan Can'a, ne Visca'ya teklif geldi" diyerek iddiaları yalanladı ama Fenerbahçe'nin özellikle İrfan Can'daki ısrarı sürüyor. Hatta kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştü bile.
“FENERBAHÇE'YE GEL, KRAL OL”
Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin. Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği, Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.
Belözoğlu, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalışıyor.
KİLİT ROL MENAJERİNDE
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferinde kilit isimlerden biri de oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun olacak.
Daha önce Harun Tekin, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimleri sarı-lacivertli kulübe getiren FIFA menajeri Uzun'un iyi bir Fenerbahçeli olduğu ve Ali Koç ile yakın ilişkisi biliniyor. Uzun'un hem Koç'a destek olmak hem de eski hatalı transferleri telafi etmek için İrfan'ı Fener'e getireceği belirtiliyor.
Transferin sezon sonunda resmen açıklanması bekleniyor.
(Fotomaç)
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.
Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray'a kiralanabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için her gün yeni bir isim ortaya atılırken son gündeme gelen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olmuştu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Kuyt ile görüşmelere başladığını yazınca gözler bir anda Hollanda'ya çevrildi ancak işin aslının öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı.
Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…