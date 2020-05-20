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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:59
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:07

Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci transferini bitirmek üzere

Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci transferini bitirmek üzere

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Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon sportif direktörlük görevini yapacak olan Emre Belözoğlu, eski kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Gümüşdağ, Belözoğlu'na “Sezon sonunda görüşelim” cevabını verdi. Transferde İrfan Can Kahveci'nin menajeri Ömer Koray Uzun kilit rol oynaması bekleniyor.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün "Ne İrfan Can'a, ne Visca'ya teklif geldi" diyerek iddiaları yalanladı ama Fenerbahçe'nin özellikle İrfan Can'daki ısrarı sürüyor. Hatta kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştü bile.

“FENERBAHÇE'YE GEL, KRAL OL”

Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin. Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği, Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.

Belözoğlu, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalışıyor.

KİLİT ROL MENAJERİNDE

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferinde kilit isimlerden biri de oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun olacak.

Daha önce Harun Tekin, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimleri sarı-lacivertli kulübe getiren FIFA menajeri Uzun'un iyi bir Fenerbahçeli olduğu ve Ali Koç ile yakın ilişkisi biliniyor. Uzun'un hem Koç'a destek olmak hem de eski hatalı transferleri telafi etmek için İrfan'ı Fener'e getireceği belirtiliyor.

Transferin sezon sonunda resmen açıklanması bekleniyor.

(Fotomaç)

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