Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı! Trabzonspor'un elinden kaptı!

AKŞAM
F.BAHÇE’NİN yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ilk transferinde ilginç bir operasyona imza attı. Emre Belözoğlu, Trabzonspor’un anlaşma aşamasına geldiği Gölcükspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in transferini flaş bir hamle yaparak bitirdi. Yetenekli oyuncuya 5 yıllık imza attırdı. Emre Belözoğlu bu transferde Gölcükspor yetkililerini ilginç bir teklifle ikna etti.
YAŞITLARININ EN YETENEKLİSİ
Emre Belözoğlu, 21 yaşındaki oyuncu için Gölcükspor’u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası’nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor’la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, Fenerbahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı. Trabzonspor’un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu birlikte çalıştığı İsmail için “1999 doğumlu oyuncular arasında İsmail en yeteneklisi. Trabzonspor’a aldırmak için uğraş veriyorduk. Ama devreye Emre girdi ve transferi bitirdi” dedi.
STİLİ HAKAN ARSLAN’A BENZİYOR
Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner ise oyuncusu ile ilgili, “Ataptasyon süreci geçtikten sonra İsmail’in F.Bahçe’de forma giyeceğini düşünüyorum. İsmail’i Sivassporlu Hakan Arslan’a benzetiyorum. Çok kolay şekilde adam eksiltiyor. Etkili şutlarının yanı sıra asist özelliği olan bir oyuncu. Kendi yaş grubu içinde Türkiye’nin en iyilerinden” ifadelerini kullandı.
8
BURSASPOR altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 2 bin 321 dakika sahada kaldı. 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonrasında pozitif vakaya rastlanmadığını ve antrenman programları sürdüğü müddetçe testlerin belli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.
51 bin kişilik Commerzbank Arena'da son uçuşunu 12 Mart'taki Basel maçında yapan Atilla'ya, 16 Mayıs'ta oynanacak E.Frankfurt-M.Gladbach maçı için izin verilmedi. Atilla'nın sahibi, “16. yaş gününü yalnız kutladı. O insanlara alışkın ve yalnızlıktan mutsuz” dedi.
Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.
TRABZONSPOR, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'yi istiyor.
İspanya'da futbola dönüş protokolüne büyük tepki var. AFE Başkanı Aganzo, “Bu protokol futbolcu haklarını büyük ölçüde sınırlıyor. Futbol için insanları öldüremeyiz” dedi.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 12 Haziran'da ligleri başlatma kararını değerlendirdi. TFF gibi düşündüğünü vurgulayan Gümüşdağ, 'Futbolun ayağa kalkması için gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor' dedi.
G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu Donk, “Fatih Hoca'nın yaşadığı rahatsızlığı duyunca çok üzüldüm ve endişelendim. Ama hastalığı yendiğini öğrendiğimde mutlu oldum” dedi.