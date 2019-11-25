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  3. Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik! 'Bırakın gelsin'

Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik! 'Bırakın gelsin'

Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik! 'Bırakın gelsin'

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe yenişemezken, sahada Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı.

Bir pozisyon sonrasında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ve Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre arasında tartışma yaşandı. Emre ve Gökhan'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek engellemeye çalıştı.

Fenerbahçe kaptanı Emre tartışma sırasında sinirlenirken, Gökhan Töre gülerek karşılık verdi.

"BIRAKIN GELSİN!"

Takım arkadaşları Gökhan'ı tutarken Emre Belözoğlu, "Bırakın gelsin" diye bağırdı.

İki oyuncu da maç içerisinde birçok pozisyonda karşı karşıya gelerek konuşmaya devam ettiler.


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