  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 14:43
  • |
  • 26 Ocak 2020 Pazar 14:43

Emre Belözoğlu: Hedef ben değil Fenerbahçe

Emre Belözoğlu: Hedef ben değil Fenerbahçe

Paylaş

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.

"Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:

"Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ankaragücü'nden hakem kararlarına tepki

title

Kayserispor'da sakatlanan Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

title

Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a gitmeye ikna oldu

Rafael Nadal´ı Korkutan Anlar! Yanlışlıkla Top Toplayıcı Kızı Vurdu

SPOR GÜNDEMİ

Acil olarak hastaneye kaldırıldı
Acil olarak hastaneye kaldırıldı

Acil olarak hastaneye kaldırıldı

Antalyaspor'da Jahovic, kafa travması şüphesiyle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 üçlük ve toplamda 385 bin lira yardım
25 üçlük ve toplamda 385 bin lira yardım

25 üçlük ve toplamda 385 bin lira yardım

Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.

'Hedef ben değil Fenerbahçe'
'Hedef ben değil Fenerbahçe'

'Hedef ben değil Fenerbahçe'

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam!
Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam!

Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.

Sitem dolu paylaşım
Sitem dolu paylaşım

Sitem dolu paylaşım

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Acınız acımızdır
Acınız acımızdır

Acınız acımızdır

İran ekibi Tractor, “Acınız acımızdır Türkiye. İran Türkleri’nin gönülleri Elazığ’da” mesajını attı. Mesut Özil ise paylaşımında, “Dualarım Türkiye’de depremden etkilenen herkesle… Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe adım adım zirveye
Fenerbahçe adım adım zirveye

Fenerbahçe adım adım zirveye

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.