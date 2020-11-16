Emre Belözoğlu harekete geçti

Fenerbahçe'de sürpriz Konyaspor yenilgisi sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcuların enerji ve motivasyonunda eksiklik gören Sportif Direktör Emre Belözoğlu, hemen harekete geçti. Emre Belözoğlu'nun, takıma rehavet psikolojisinin hakim olmasına kesinlikle izin vermeyeceği ifade edildi.
TAKIM SİNERJİSİ ÇOK ÖNEMLİ
Emre Belözoğlu, milli takımlarda olmayan futbolcularla tek tek görüşmeler yapıyor. Moral ve motivasyon ağırlıklı konuşmalarla Emre sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
YEMEKLERDE BULUŞUYORLAR
Bununla da yetinmeyen Belözoğlu, zaman zaman futbolcuların aileleri ile yemekte bir araya geliyor. Emre, futbolcuların ailelerinin kulüple de sıcak ilişki kurmalarını sağlıyor.
Emre Belözoğlu futbolcularla bire bir ilgilenirken scout ekibiyle de yakın temas halinde. Emre scout ekibinden bilgiler alırken bazı oyuncuların takibi için onları yönlendiriyor.
Fenerbahçe'nin 4 maçlık galibiyet serisi Konya maçı ile sona ererken, Emre Belözoğlu yeni bir galibiyet serisi ile zirvede yalnız kalmanın hesaplarını yapıyor.
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F.Bahçe'de erken uyarı sistemi harekete geçti . Sportif Direktörü Emre Belözoğlu oyuncuların enerjilerinin en üst seviyede olmasını istiyor. Futbolcularla yüz yüze görüşmeler yapan Belözoğlu, aynı zamanda oyuncuların aileleriyle de bir araya geliyor.
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