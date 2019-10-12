Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok

Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok

Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok

Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa karşısında forma giyemeyecek.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sakatlığından dolayı bu maçta oynamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle sabahki idmanda yer alamayan Emre Belözoğlu'nun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.

Emre Belözoğlu, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Bu arada kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetleri artan Efecan Karaca ile sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı antrenmanlara katılmayan Abdulkadir Parmak'ın tedavileri sürüyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu
Sinemanın yeni Kilit ismi
1,5 milyon liraya yürüyecek
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
<p>Yumurta ile ilgili pratik bilgilerle karşınızdayız! Yumurtalarınızın bayatlayıp bayatlamadığını n

Hayatınızı Kolaylaştıracak Pratik Bilgiler | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Teröristler yine gazetecilere saldırdı

PKK-PYD'li teröristlere ait doçka böyle vuruldu