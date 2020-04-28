Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin hedefini açıkladı!

Fox TV'deki sahur programına katılan Emre Belözoğlu, “Umarım şu günler hayırlısıyla bir an önce biter. Fenerbahçe olarak ise bu sezon şampiyonluk zor gözüküyor. Hedefimiz şu anda Türkiye Kupası'nı kazanmak” diye konuştu.

Sarı-Lacivertliler’in en önemli isimlerinden kaptan Emre Belözoğlu, Fox TV’de yayınlanan sahur programına katıldı. Emre, hem salgın süreci hem de Fenerbahçe’nin sezonun geri kalanındaki hedeflerini anlattı. Tecrübeli futbolcu şunları söyledi: “Öncelikle Ramazan ayının kıymetini biraz daha fazla bilmemiz gerekiyor. Allah’ın bahşettiği en kıymetli aydayız. Kulübümüzün hazırladığı bir programımız var. Haftada 4 gün ev idmanı yapıyoruz. Federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. Fenerbahçe olarak bu sezon şampiyonluk için biraz işimiz zor tabii ki. Ancak lig daha bitmedi ve matematiksel olarak şansımız var. Elbette gerçekçi olmamız gerekiyor. Hedefimiz şu anda Türkiye Kupası olarak gözüküyor.”

‘Hep arkamızda oldular’

Camiamız bizim her zaman arkamızda oldu. Zaman zaman beklenenleri yapamasak da arkamızda oldular. Sezon sonu gelir bunun da bir bedeli olur. Hiçbir futbolcu arkadaşımız taraftarı üzmek istemez. Taraftarımızı tatile de çıkmadan önce bir kupa kazandığımızı göstermek isteriz. Ancak önce ülkemizin insanımızın sağlığı daha önemli. Şu günlerin hayırlısıyla bitmesini diliyorum.”