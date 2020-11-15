Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ısrarla istediği Bakasetas'ı bu kez bitiriyor

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Sezon başında yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, ocak ayında da adından sıkça söz ettirecek gibi. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un transferini istediği eski öğrencisi Anastasios Bakasetas için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor. Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenilirken transferin bu kez bitmesi bekleniyor.

EROL BULUT İSTEDİ, EMRE BELÖZOĞLU RESMEN DEVREYE GİRDİ



Yaz transfer dönemine 18 transfer yaparak damga vuran Fenerbahçe'de Ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı. Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede transferin bitirilmesini talep edince Belözoğlu resmen devreye girdi.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

18 transfer yaparak sil baştan kadro kuran Fenerbahçe'nin en önemli transfer kozlarından olan Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle iki kulüp arasında görüşmeler yeniden başladı. Fenerbahçe'nin Ocak ayı operasyonundaki isimler de netleşmeye başladı.

Bu sezon transferde en çok konuşulan takımların başında gelen Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Gelecek vadeden isimler üzerinde tarama yapan sportif direktör Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde Erol Bulut'un ısrarcı olduğu Bakasetas için harekete geçecek.

SEZON BAŞINDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Sezon başında Yunan yıldızın kulübü Alanyaspor ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ısrarı nedeniyle görüşmelerde bu kez tüm şartları zorlayacak.

“PELKAS İLE AYRI ÖZELLİKLERE SAHİP”

Kısa sürede takıma uyum sağlayan Pelkas ile çok istediği Bakasetas'ın ayrı özelliklere sahip olduklarını belirten Bulut'un, "Farklı tarzda oyuncular. İkisinin birlikte kadroda olmasını çok istiyorum" dediği öğrenildi. Güney ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numaranın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA DA OYNADI

Alanyaspor formasıyla ikinci sezonuna giren Bakasetas, geçtiğimiz yıl Süper Lig'e damga vuran isimler arasındaydı. 2019-20'de 34 lig maçında da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

Yunan oyuncu, bu sezon ise oynadığı 7 Süper Lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.