Emre Belözoğlu: Erol Bulut'la aramız bozulmaz

AKŞAM

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu iddialı konuştu: "Erol hoca benim takım arkadaşım. Biz birbirimizi iyi biliriz. Aramızın bozulması imkansız. Benim hocalığımı ve takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Samimidir, oyuncuyla konuşur."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertli ekibin gündemine dair her şeyi anlattı. Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ile aralarının bozulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Son dönemde kamuoyunda ikilinin anlaşamayacağı yönünde çıkan haberlere değinen Belözoğlu, “Hayalimde sadece Fenerbahçe’nin başarısı var. Erol hoca benim takım arkadaşım. Biz birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız bir şey. Benim hocalığımı ve takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Samimidir, oyuncuyla konuşur. Ben Erol hocanın çok başarılı olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.



BAZEN ŞAMPİYONLUK DA YETMEZ

Takımda Gökhan ve Caner Erkin gibi tecrübeli isimler bulunduğunu ve teknik direktörlerin böyle özel oyunculara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Belözoğlu, “Gökhan ve Caner özel oyuncular. Buranın içinden giden çocuklar. Bazen tolere edebileceğimizi de biliyorlar. Fenerbahçe’ye ikincilik yetmez, bazen şampiyonluk da yetmez. Detaylara fazlaca hakimiz. Biz gerçeklerimizi biliyoruz. Ben mevcut kadronun beraber oynadıkça Avrupa’da da mücadele edebilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu sezon şampiyon olalım gerisi tatlı dertler.” diye konuştu.

MERT TAKIMIN MERKEZİNDE

Yeni transferleri Mert Hakan Yandaş’ın sezona çok iyi başladığını ancak sonra bir kasık problemi yaşadığını aktaran deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti: “Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi. Mert Hakan’ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışarıdan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum.”



BUNU HERKES BİLSİN

Belözoğlu: “Hakemlerin hataları ile kasıtlarını ayırt edecek kadar tecrübemiz var. Hakemlerin etki altına alınmaya çalışılmasından rahatsızız, bunu herkes bilsin!.. Selçuk Şahin idari koordinatörlük görevini üstlenecek. Dirar’ın ayrılması konusunda menajeri ile konuşuyoruz. Ömer Faruk’un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz.”

