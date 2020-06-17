Emre Belözoğlu direkt mi atıldı? Kafaları karıştıran olay

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmaya yedek başlayan sarı-lacivertlerin kaptanı Emre Belözoğlu, müsabakanın 24. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası kulübeden çıkarak hakem Cüneyt Çakır’a yoğun itirazlarda bulunmuş ve çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF’nin resmi sitesinden Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin detay ekranına bakıldığında Belözoğlu’nun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nda yer alan söz konusu bilgilerin hakem raporuna göre düzenlendiği düşünüldüğünde ise Cüneyt Çakır’ın raporuna Emre Belözoğlu’na direkt kırmızı kart gösterdiğini yazması yüksek ihtimal duruyor.
Eğer FIFA kokartlı hakem, raporunu bu şekilde sunduysa Belözoğlu en az 2 maç ceza alabilir.
Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.
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Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam oynanan Trabzonspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor.
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