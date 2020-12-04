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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 10:28
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Emre Belözoğlu devre arası transfer bombasını patlatıyor

Emre Belözoğlu devre arası transfer bombasını patlatıyor

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yaptığı açıklamada Ocak ayında transfer yapabileceğini söyleyen Emre Belözoğlu'nun ilk takviyesi ortaya çıktı.

OCAK AYINDA TRANSFER ŞART

Süper Lig'de yaz döneminin de yaptığı 18 transfer ile transfer gündemine damga vuran Fenerbahçe Ocak ayında açılacak ara transfer döneminde de boş durmayacak. Emre Belözoğlu transfer sinyalini verdi.

DERBİYE DAMGA VURAN HATALAR

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 3. sırada yer alan sarı lacivertli ekip son olarak evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu. Maça Fenerbahçe'nin defans hattındaki hatalar damga vurmuştu.

BİLETİ KESİLDİ

Yaz transfer döneminide Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Sangare'yi kadrosuna katar sarı lacivertli ekipte Lemos istenilen performansı gösteremeyince formayı tecrübeli yıldız Serdar Aziz'e kaptırmıştı. Bulut'un Beşiktaş derbisinde verdiği şansı kullanmayan Lemos'un bileti kesildi.

DEFANSA TAKVİYE

Tecrübeli teknik direktör Erol Bulut'un defans hattını ortasınında artık Serdar Aziz ve Tisserand'ı kullacağını öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun görüşmesinden Ocak ayında defans hattına bir transfer kararı çıktı.

TRANSFER MÜJDESİ

Dün katıldığı bir organizasyonda sorulan transfer sorusuna Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.

İSİMLER DEĞERLENDİRİLDİ

Erol Bulut ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve Juan Jesus'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.

ARTIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.

KISA SÜREDE GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi. Juan Jesus daha önce İtalya'da Inter ve Brezilya'da Internacional forması da giymişti.

EMRE TRANSFERİ BİTİRECEK

Fenerbahçe Roma'dan daha önce Perotti'yi kadrosuna katmıştı. Emre Belözoğlu'nun İtalya'da forma giydiği dönemlerden sıcak ilişkileri nedeniyle transferin kısa sürede biteceği iddia edildi. Juan Jesus, Ersun Yanal'ın da kadrosuna katmak istediği isimlerden biriydi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

29 yaşındaki Brezilyalı stoper Juan Jesus bu sezon İtalyan devi Roma'da 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 7 maçta forma giydi. Yıldız oyuncusunun transfermarkt'daki değeri 3,5 milyon euro...

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