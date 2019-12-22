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  3. Emre Belözoğlu derbide oynayamayacak

Emre Belözoğlu derbide oynayamayacak

Emre Belözoğlu derbide oynayamayacak

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Beşiktaş derbisi kadrosundan çıkarıldı!

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de büyük bir sürpriz yaşandı ve sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tercübeli oyuncu Emre Belözoğlu maç kadrosuna dahil edilemedi.

Fenerbahçe'nin 11'inde Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi isimleri yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi ise Harun, Zanka, Rami, Murat, Tolgay, Alper, Ferdi ve Mevlüt isimlerinden oluştu.

STOPERDE SERDAR İLE JAILSON

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'in yanında stoperde Zanka ve Rami'ye değil, Jailson'a görev verdi. Zanka ve Adil Rami, yedek kulübesinde yer aldı.


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