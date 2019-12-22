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  3. Emre Belözoğlu: Derbide bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Emre Belözoğlu: Derbide bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Emre Belözoğlu: Derbide bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Emre Belözoğlu, bu akşam Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, bu akşam Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Ligde gelinen nokta dikkate alındığında ilk devrenin en önemli maçına çıkacaklarını vurgulayan Emre, "Gönül isterdi ki talihsiz puan kayıpları yaşamayalım ve şu anda ligde daha iyi bir noktada olalım. Ancak futbolda her türlü sonuç alınabiliyor. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Önemli olan böyle durumlarda ayağa kalkmaktır, biz de gereğini yapacağız." dedi

Derbi için konuşan tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş maçı da bizim için ayağa kalkma maçı olacak. Sahamızda kazanarak devreyi en iyi yerde bitirmenin hesabını yapıyoruz. Tüm takım kazanmamız gerektiğinin farkında. Bu maç hepimiz için çok farklı olacak. Taraftarımız bizim en büyük avantajımız. Onların önünde kazanıp bütünleşmeyi ve aradığımız çıkışı yakalamayı çok istiyoruz." sözlerini kullandı

(Star)


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