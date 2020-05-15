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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 09:47
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 09:52

Emre Belözoğlu da devreye girdi! Mert için dev kapışma...

Emre Belözoğlu da devreye girdi! Mert için dev kapışma...

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Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli stoperi yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Roma'lı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu devrede

Yeni sezonun yapılanması için planlamalar başladı. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, bu planlamalarda büyük rol oynuyor. 38 yaşındaki oyuncu, savunma için Milli Takım’dan arkadaşı Mert Çetin’i gözüne kestirmiş durumda. 23 yaşındaki stoper sezon başında transfer olduğu Roma’da 5 lig maçına çıktı. İtalyan ekibi, yeni sezonda Mert’i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Sarı- Lacivertliler için kiralama opsiyonu zaten en iyi seçenek.

Roma ikna edilirse...

Emre Belözoğlu, Roma’lı yöneticilerle bire bir görüşmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, İtalyanca bilmesinin avantajını kullanacak. İtalyan devi ile anlaşma sağlanırsa Emre, başta Galatasaray olmak üzere başka takımların da istediği başarılı stoperi bizzat ikna edecek.

Aslan'ın planı hazır

Mert Çetin, Aslan’ın gündemine yeni girmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama’nın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından devre arasında 23 yaşındaki stoper için girişimlerde bulundu. Galatasaray, Mert ile anlaşsa da Roma’yı ikna edemedi ve transfer suya düştü. İtalyan devinin artık kiralamaya sıcak bakması, Aslan’ın yeniden harekete geçmesini sağladı. Cim Bom, ocak ayında olduğu gibi yine Mert Çetin ile kısa sürede anlaşma sağlanacağına inanıyor.

‘Zorunlu’ madde olabilir

Yönetim, Roma’yı ikna etmek için ise satın alma opsiyonu önerecek. İtalyan devine, 1 yıllık kiralama sonunda sözleşmeye eklenecek rakamla sezon sonunda Mert’in tapusunu alma seçeneği sunulacak. Eğer Roma ‘zorunlu satın alma’ maddesi isterse, rakamın çok yüksek olmaması halinde Galatasaray bunu kabul etmeye de hazır.

(Fanatik)

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