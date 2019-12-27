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  3. Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk 11'de olmayacak

Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk 11'de olmayacak

Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk 11'de olmayacak

Süper Lig'de bu hafta Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu büyük bir sürpriz olmazsa sakatlığı sebebiyle bu maçta da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kafilesinde yer alacak olan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal tarafından riske edilmeyecek ve maça 11'de başlamayacak.

Rizespor'a karşı forma giymek istediğini ancak sakatlık sürecinde kontrollü olmak zorunda olduğunu ifade eden kaptan Emre, "Sakatlık sürecini tam olarak atlatamadım ve bu sürede kontrollü olmak zorundayım, Rize'ye giderek arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

(Sporx)


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