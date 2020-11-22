Emre Belözoğlu ayağa kalkarak genç yıldızı alkışaldı

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez G.Birliği maçında forma şansı buldu.
83. dakikada Gustavo'nun yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu, ayağa kalkarak genç oyuncusunu alkışladı.
Sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk'u imza için ikna etmeye çalışan yöneticiler, Alman ekiplerinin yakın takibindeki oyuncuyu kaybetmek istemiyor.
Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.
Manchester United - Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek.
Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla beğeni topladı.
Galatasaray'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.