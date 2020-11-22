Emre Belözoğlu ayağa kalkarak genç yıldızı alkışaldı

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.