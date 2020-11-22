  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 12:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu ayağa kalkarak genç yıldızı alkışaldı

Emre Belözoğlu ayağa kalkarak genç yıldızı alkışaldı

Paylaş

Sabah

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk, 5-1'lik Gençlerbilriği galibiyetinde sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez G.Birliği maçında forma şansı buldu.

83. dakikada Gustavo'nun yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu, ayağa kalkarak genç oyuncusunu alkışladı.

Sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk'u imza için ikna etmeye çalışan yöneticiler, Alman ekiplerinin yakın takibindeki oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede
Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu
Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...
Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor
Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber
Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.

Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem
Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem

Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem

Manchester United - Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek.

Dorukhan'dan Fenerbahçe imalı paylaşım geldi
Dorukhan'dan Fenerbahçe imalı paylaşım geldi

Dorukhan'dan Fenerbahçe imalı paylaşım geldi

Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.

Pelkas 63 dakikada maça damga vurdu
Pelkas 63 dakikada maça damga vurdu

Pelkas 63 dakikada maça damga vurdu

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla beğeni topladı.

G.Saray'da seçim bilmecesi
G.Saray'da seçim bilmecesi

G.Saray'da seçim bilmecesi

Galatasaray'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.