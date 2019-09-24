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  3. Emre Belözoğlu: Ağrılarım var ama derbide arkadaşlarımı asla yalnız bırakmam

Emre Belözoğlu: Ağrılarım var ama derbide arkadaşlarımı asla yalnız bırakmam

Emre Belözoğlu: Ağrılarım var ama derbide arkadaşlarımı asla yalnız bırakmam

Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçını kaçıran, Alanyaspor maçında ise ağrıları olmasına rağmen forma giyen Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor.

Emre Belözoğlu, belindeki ağrılar nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılmış, Alanya deplasmanına götürülmemişti. Tecrübeli futbolcu, ağrılarının sürdüğünü belirterek, “Buna rağmen asla arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Özellikle de böylesi zorlu bir maçta. Ankaragücü karşısına da böyle çıktım. Hafta boyunca derbi için en iyi şekilde hazırlanacağım” ifadelerini kullandı.

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