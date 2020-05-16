Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'yı istiyor!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörü konusunu netleştirmeye çalışan Fenerbahçe'de sicak gelişmeler yaşanıyor. Birkaç haftadır Erol Bulut ile Nenad Bjelica arasında gidip gelen yönetim, en son Beşiktaş'ta görev yapan Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı yine gündeme girdi! Emre Belözoğlu ısrarla istiyor...

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları için isimler öne çıkarken kulüpten henüz bu konuda yapılan resmi açıklama yapılmadı. Daha önce Manchester City gibi dev kulüpleri çalıştıran Manuel Pellegrini'nin de konuşulduğu isim listesinde Nenad Bjelica ile Erol Bulut ismi en çok geçen iki isim arasında. Bu listeye yeni bir isim daha dahil oldu ve bu isim taraftarı şaşırttı.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ RAFA KALDIRMIŞTI AMA...

Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda daha önce temas kurduğu isim olan Abdullah Avcı'yı yeniden gündemine aldı. Bağlantının kurulduğu dönem sosyal medyadaki olumsuz tepkilerden dolayı Avcı ismini rafa kaldıran yönetimin şu anda en güçlü adayı Abdullah Avcı olarak görülüyor.

Ajansspor'un haberine göre, Sarı Lacivertli takımda gelecek sezon sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu'nun Abdullah Avcı'yı çok istediği, Ali Koç'un da gönlündeki ismin Avcı olduğu, ilk 2 sezonun ardından yabancı hoca ile riske girmek istemediği öğrenildi.

Ali Koç teknik direktörlük konusunda ise "Şu anda yerli ve yabancı 3 hocayla görüşüyoruz. Genç, Türkiye'yi iyi bilen, ya da çok çabuk adapte olabilen 40-50 yaş arası, ekonomik durumlara uyum sağlayabilecek çoklu oyun anlayışı deneyebilecek türde hoca arıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.