Emre Belözoğlu: '60 dakika oynar çıkar' diyorlar, 90 dakika oynarım

Heyecanının hiç bitmediğinin altını çizen Emre, "Fenerbahçe'ye ilk imzayı atmış gibi hissediyorum. Şampiyonluğa açım. Geldiğim günden bu yana benim için '60 dakika oynar, çıkar' diyorlar. Sahaya çıktım mı, 90 dakika boyunca terimin son damlasına kadar takımımın başarısı için savaşırım" dedi.

"YANAL'IN ETRAFINDA KENETLENİP..."

Ersun Yanal'ın genç, tecrübeli ayrımı yapmadığını kaydeden Emre, "O'nun etrafında kenetlenip, taraftarımızla, camiamızla el ele verip özlenen başarıyı yakalayacağız" ifadesini kullandı.

TRANSFERLERE TAM NOT

Transferlerin çok kaliteli isimler olduğunu sözlerine ekleyen kaptan şöyle devam etti:

"Kruse'nin kariyerine kimse laf edemez. Vedat Muriq'yi geçen sezon tüm Türkiye yakından gördü. Rodrigues bizi kanatlardan ileriye götürecek, büyük katkı yapacak bir karakter. Kaleci Altay uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek bir değer. Genç Allahyar'ın zamana ihtiyacı var. Murat Sağlam çok istekli, Boluspor maçından sonra onu tebrik ettim, mutluluğunu gözlerinden okudum."