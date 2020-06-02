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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 11:33
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Emre Belözoğlu, 5 yıldız futbolcunun transferini bitirmeye kararlı

Emre Belözoğlu, 5 yıldız futbolcunun transferini bitirmeye kararlı

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Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu; Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ın transferlerini bitirmeye kararlı. 5 yıldız futbolcu için de tüm şartlar zorlanacak.

Son iki sezonda yaşanan hüsranın ardından kadronun iskeletini değiştirme kararı alan Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği var. Futbolun başına geçen Emre Belözoğlu'nun ligi bilen isimler üzerinde durduğu ve 5 yıldızın transferini bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

LİSTENİN EN TEPESİNDELER

Bu isimlerin ikisi Emre'nin Başakşehir'den eski takım arkadaşları… Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin tecrübeli futbolcunun transfer listenin en üstünde yer aldığı ifade ediliyor.

İKİSİ DE ÇOK SICAK BAKIYOR

Emre Belözoğlu ayrıca Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün de mutlaka Fener'e dönmesini istiyor. Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan iki yıldız da çubuklu formayı giymeye sıcak bakıyor.

EMRE'NİN GÖZDELERİNDEN

Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Mert Hakan Yandaş da Emre'nin gözdelerinden… Yıldız futbolcuyu ikna edebilmek için yönetimin bütün şartları zorladığı gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

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